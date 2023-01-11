Диетолог назвал самый опасный для пожилых завтрак

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самый вредный завтрак для пожилых людей. Об этом сообщает "Москва 24".

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По словам эксперта, нельзя придумать ничего вреднее бутербродов с жареной колбасой и сладким чаем. В этом завтраке собраны самые опасные продукты. Так, сахар может нарушить обмен веществ, вызвать воспаление тканей и увеличить риск атеросклероза. Также сахар содержится в хлебе.

Колбаса как продукт переработки марса может стать причиной рака кишечника, поэтому от этого продукта также стоит отказаться. Кроме того, при жарке в этом продукте появляются продукты гликирования, способствующие воспалению тканей.

Если времени на завтрак нет, Гинзбург посоветовал взять любой кисломолочный продукт, добавить в него мюсли и ягоды. Если хочется приготовить что-то, то можно сварить яйцо всмятку или кашу. Также он посоветовал употреблять грубый хлеб, творог и готовить овощной салат к каждому приему пищи.