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2 часа назад

Диетолог Гинзбург назвал бутерброды самым вредным завтраком для пожилых

Мария Каткова

Диетолог и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал самый вредный завтрак для пожилых людей. Об этом сообщает "Москва 24".

Диетолог назвал самый опасный для пожилых завтрак
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам эксперта, нельзя придумать ничего вреднее бутербродов с жареной колбасой и сладким чаем. В этом завтраке собраны самые опасные продукты. Так, сахар может нарушить обмен веществ, вызвать воспаление тканей и увеличить риск атеросклероза. Также сахар содержится в хлебе.

Колбаса как продукт переработки марса может стать причиной рака кишечника, поэтому от этого продукта также стоит отказаться. Кроме того, при жарке в этом продукте появляются продукты гликирования, способствующие воспалению тканей.

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Если времени на завтрак нет, Гинзбург посоветовал взять любой кисломолочный продукт, добавить в него мюсли и ягоды. Если хочется приготовить что-то, то можно сварить яйцо всмятку или кашу. Также он посоветовал употреблять грубый хлеб, творог и готовить овощной салат к каждому приему пищи.

Ранее сообщалось, что стало известно, что делать для бодрости после праздников.

Еда,Михаил Гинзбург,
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