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1 час назад

Диетолог рассказал, как «обнулить» свои вкусовые рецепторы

Секрет Фирмы

Слишком сладкие продукты с добавками, красителями и консервантами «забивают» вкусовые рецепторы и со временем снижают их чувствительность. Поэтому нередко бывает так, что вкусы даже любимых блюд начинают меркнуть. Однако есть один, казалось бы, несложный лайфхак, как вернуть своим вкусовым сосочкам чувствительность, которым поделилась диетолог Нурия Дианова.

Диетолог рассказал, как «обнулить» свои вкусовые рецепторы
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Но на деле придерживаться его будет ох как непросто. По словам эксперты, для «обнуления» вкусовых рецепторов нужно отказаться от сладкого на месяц.

«Если человек сможет вытерпеть месяц без сахара в чистом виде и слишком рафинированных продуктов, то у него происходит обнуление несколько раз за это время вкусовых рецепторов и порог восприятия сладкого постепенно снижается. Человек через месяц после такого воздержания от сахара не сможет есть привычные торты, они будут казаться слишком сладкими», — пояснила Дианова.

Еда,Нурия Дианова,
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