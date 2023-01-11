Диетолог рассказал, как «обнулить» свои вкусовые рецепторы

«Если человек сможет вытерпеть месяц без сахара в чистом виде и слишком рафинированных продуктов, то у него происходит обнуление несколько раз за это время вкусовых рецепторов и порог восприятия сладкого постепенно снижается. Человек через месяц после такого воздержания от сахара не сможет есть привычные торты, они будут казаться слишком сладкими», — пояснила Дианова.