Как выбрать качественные рыбные консервы

По данным, которые 10 января привели в Роскачестве, более половины рыбных консервов в магазинах оказались опасными для здоровья человека. «Вечерняя Москва» узнала, как правильно выбирать такую продукцию.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Специалисты Роскачества для своего исследования взяли образцы рыбных консервов в крупных торговых сетях. Некоторые товары продавались со скидками. Лабораторное исследование показало — более чем в половине образцов есть опасные бактерии, которые вредят желудку.

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— Все дело в том, что многие производители, стремясь сэкономить, добавляют в продукцию больше дешевого масла, чем рыбы. Встречались случаи, когда вместо селедки покупателю попадалась подделка сомнительного содержания, — рассказал специалист по контролю качества производства продукции из рыбы и морепродуктов Степан Захаров.

В первую очередь стоит обратить внимание на условия хранения продукции в магазинах. Очень важно, чтобы она хранилась при температуре от одного до восьми градусов. Лучше всего покупать товар в прозрачной банке, чтобы иметь возможность оценить содержимое.

— К сожалению, маркировку иногда подделывают. Но все же важно, чтобы были выбиты дата изготовления, срок годности, наименование продукции, информация о производителе. Реквизиты лучше проверить в интернете — компании нередко указывают недостоверную информацию. Если есть надпись, что содержится свежая рыба, то предприятие должно быть расположено рядом с морем, — добавил Захаров.

Также перед покупкой лучше потрясти банку — если там много наполнения, то, скорее всего, производитель сэкономил на рыбе и добавил больше масла. Это свидетельствует о низком качестве продукции.

— Никогда не стоит вестись на низкую стоимость рыбной продукции. Цена качественных консервов начинается от 170 рублей. Помните, плохой товар может спровоцировать серьезное отравление, — добавил эксперт.

ЦИФРА

510 миллионов рыбных консервов было произведено в России в 2022 году.

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Александр Цапликов, экономист: