Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
46 минут назад

Врачи рассказали, какие овощи и фрукты стоит включить в зимний рацион

Вечерняя Москва

Специалисты сети медицинских лабораторий рассказали, какие овощи и фрукты стоит включить в зимний рацион для поддержания хорошего самочувствия и бодрости.

Какие овощи и фрукты стоит включить в зимний рацион
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Во фруктах и овощах содержатся клетчатка и витамины, которые способны поддержать организм и дать ему возможность выполнять все функции.

Так, в квашеной капусте содержатся витамины групп В, С и К, фосфор, калий и цинк. Лучше всего выбирать продукт без добавления сахара. В хурме есть витамины В, А, РР и С, железо, кальций и йод. Содержание клетчатки в хурме в два раза превышает количество, содержащееся в яблоках.

Стоит включить в рацион авокадо. В нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, витамин С, фосфор и магний. А в любимых всеми мандаринах есть витамины А, В, С и Е, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Ранее диетолог Марина Макиша посоветовала добавить в рацион манго. Плоды содержат около 40 процентов суточной нормы витамина С. В составе фрукта есть бета-каротин, который участвует в процессе регенерации клеток, передает ФАН.

Диетологи перечислили фрукты, которые нужно употреблять зимой для поддержания здоровья. Так, по их словам, один плод хурмы содержит всего 31 калорию и 18 процентов дневной нормы витамина С.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители