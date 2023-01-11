Специалисты сети медицинских лабораторий рассказали, какие овощи и фрукты стоит включить в зимний рацион для поддержания хорошего самочувствия и бодрости.

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Во фруктах и овощах содержатся клетчатка и витамины, которые способны поддержать организм и дать ему возможность выполнять все функции.

Так, в квашеной капусте содержатся витамины групп В, С и К, фосфор, калий и цинк. Лучше всего выбирать продукт без добавления сахара. В хурме есть витамины В, А, РР и С, железо, кальций и йод. Содержание клетчатки в хурме в два раза превышает количество, содержащееся в яблоках.

Стоит включить в рацион авокадо. В нем содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, витамин С, фосфор и магний. А в любимых всеми мандаринах есть витамины А, В, С и Е, сообщает издание «Вести Подмосковья».

Ранее диетолог Марина Макиша посоветовала добавить в рацион манго. Плоды содержат около 40 процентов суточной нормы витамина С. В составе фрукта есть бета-каротин, который участвует в процессе регенерации клеток, передает ФАН.