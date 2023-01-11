Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
2 часа назад

Диетолог назвала пять помогающих избавиться от жира на животе продуктов

Lenta.ru

Чтобы избавиться от жира на животе, необходимо есть яйца и острый перец, считает диетолог Мелисса Митри. Она назвала пять эффективных в борьбе с лишним весом продуктов в материале для Eat This, Not That!

Диетолог назвала пять помогающих избавиться от жира на животе продуктов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Яйца — один из самых высококачественных источников белка», — объяснила Митри.

Она добавила, что включение яиц в рацион помогает сократить порции и насыщаться меньшим количеством еды.

Также Митри посоветовала обратить внимание на острый перец, в котором содержится обладающий жиросжигательными свойствами капсаицин.

Следующим в списке диетолога стал авокадо. Специалистка сослалась на исследование, согласно которому регулярное употребление авокадо помогает сократить количество висцерального жира у женщин.

Помимо этого, диетолог порекомендовала желающим похудеть есть капусту и кейл.

«Они невероятно питательны, содержат мало калорий и очень сытные, что облегчает следование низкокалорийному плану похудения», — пояснила Митри.

Последними в списке специалистки стали ягоды, в частности, клубника, ежевика и черника. По ее словам, они ускоряют процесс жиросжигания и препятствуют отложению лишних жиров.

Ранее диетологи Манакер и Бурак посоветовали для похудения есть спаржу и свеклу. Эти продукты питательны и низкокалорийны.

Еда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители