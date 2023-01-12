Врач назвала самые полезные продукты для женщин

Врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых полезных для женщин продуктах.
«Говяжью, свиную, куриную печень, а также говяжий или свиной язык стоит ввести в женский рацион на регулярной основе», — сказала врач в беседе с «Москвой 24».
Лучшим вариантом гарнира к мясу диетолог назвала овощи.
Для профилактики рака молочной железы Кононенко порекомендовала включать в меню крестоцветные.
В период менопаузы врач порекомендовала есть продукты с высоким содержанием кальция.