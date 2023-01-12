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1 час назад

Врач Кононенко назвала самые полезные продукты для женщин

RT на русскомиещё 5

Врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко рассказала о самых полезных для женщин продуктах.

Врач назвала самые полезные продукты для женщин
Фото: RT на русскомRT на русском

«Говяжью, свиную, куриную печень, а также говяжий или свиной язык стоит ввести в женский рацион на регулярной основе», — сказала врач в беседе с «Москвой 24».

Лучшим вариантом гарнира к мясу диетолог назвала овощи.

Для профилактики рака молочной железы Кононенко порекомендовала включать в меню крестоцветные.

В период менопаузы врач порекомендовала есть продукты с высоким содержанием кальция.

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