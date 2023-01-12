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2 часа назад

Как приготовить осетинский сыр дома

«Это Кавказ»

Осетинский сыр — один из национальных кавказских продуктов, обожаемых не только местными жителями, но и туристами. Кисловато-соленый, плотный «ирон цыхт», как его иногда называют, добавляют в салаты, пироги или просто едят в прикуску с чаем. Конечно же, самый вкусный сыр — приготовленный осетинскими мастерами. Однако, если он не достался вам в подарок от вернувшихся с Кавказа друзей или родственников, а возможности отправиться туда самим пока нет, не расстраивайтесь. Осетинский сыр можно приготовить и дома — предлагаем один из простых рецептов, ингредиенты для которого легко найти в магазине.

Как приготовить осетинский сыр дома
Фото: «Это Кавказ»«Это Кавказ»

Приготовление сыра начинается с нагревания молока — температура не должна превышать 32 градусов. В теплое молоко добавляем йогурт в качестве закваски, аккуратно перемешиваем и оставляем на 25 30 минут. Можно использовать также кефир, простоквашу или сметану. Главное — натуральные кисломолочные продукты, без наполнителей или сахара.

В отдельной посуде в небольшом количестве воды растворяем сычужный фермент. Его можно заменить пепсином — щепоткой, если в виде порошка, или 7 8 таблетками, если удобнее использовать вещество в такой форме. Далее добавляем наш раствор в молоко и еще раз как следует перемешиваем. Полученную массу накрываем крышкой и оставляем в теплом месте на 1 2 часа — необходимо, чтобы молоко превратилось в нечто наподобие желе.

Сырный сгусток перекладываем на заранее подготовленную марлю — ее необходимо прогладить и сложить в несколько слоев. Теперь дайте сыворотке стечь и крепко завяжите ткань. Узел можно подвесить или оставить под прессом, чтобы из продукта ушла лишняя жидкость. Через 2 3 часа домашний сыр готов. Продукт можно хранить в оставшейся после приготовления сыворотке, главное — как следует ее посолить.

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