Как приготовить осетинский сыр дома

Осетинский сыр — один из национальных кавказских продуктов, обожаемых не только местными жителями, но и туристами. Кисловато-соленый, плотный «ирон цыхт», как его иногда называют, добавляют в салаты, пироги или просто едят в прикуску с чаем. Конечно же, самый вкусный сыр — приготовленный осетинскими мастерами. Однако, если он не достался вам в подарок от вернувшихся с Кавказа друзей или родственников, а возможности отправиться туда самим пока нет, не расстраивайтесь. Осетинский сыр можно приготовить и дома — предлагаем один из простых рецептов, ингредиенты для которого легко найти в магазине.

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Приготовление сыра начинается с нагревания молока — температура не должна превышать 32 градусов. В теплое молоко добавляем йогурт в качестве закваски, аккуратно перемешиваем и оставляем на 25 30 минут. Можно использовать также кефир, простоквашу или сметану. Главное — натуральные кисломолочные продукты, без наполнителей или сахара.

В отдельной посуде в небольшом количестве воды растворяем сычужный фермент. Его можно заменить пепсином — щепоткой, если в виде порошка, или 7 8 таблетками, если удобнее использовать вещество в такой форме. Далее добавляем наш раствор в молоко и еще раз как следует перемешиваем. Полученную массу накрываем крышкой и оставляем в теплом месте на 1 2 часа — необходимо, чтобы молоко превратилось в нечто наподобие желе.