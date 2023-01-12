Ученые определили продукты с «геном долголетия»

Исследователи определили продукты, которые наравне с генетикой могут повлиять на длительность жизни.

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«Креветки, крабы и лосось могут служить диетическими источниками астаксантина», – отмечается в исследовании.

Астаксантин – антиоксидант, который положительно влияет на состояние организма, а особенно его рекомендуют спортсменам на постоянной основе.

Обычным же людям будет достаточно периодически употреблять рыбу и морские продукты, чтобы улучшить состояние организма.