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1 час назад

Ученые определили продукты с «геном долголетия»

РИА "ФедералПресс"

Исследователи определили продукты, которые наравне с генетикой могут повлиять на длительность жизни.

Ученые определили продукты с «геном долголетия»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Креветки, крабы и лосось могут служить диетическими источниками астаксантина», – отмечается в исследовании.

Астаксантин – антиоксидант, который положительно влияет на состояние организма, а особенно его рекомендуют спортсменам на постоянной основе.

Обычным же людям будет достаточно периодически употреблять рыбу и морские продукты, чтобы улучшить состояние организма.

Ученые, которые выявили этот антиоксидант, проводили исследование на грызунах. После двух недель питания пищей, богатой этим элементом, ген долголетия начал развиваться активнее. Именно это впоследствии привело к более долгой жизни, передает «МедикФорум».

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