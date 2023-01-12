Найден способ приготовить яйцо в микроволновке и не взорвать его

Канадская телеведущая Дженнифер Валентайн посоветовала подписчикам в социальной сети TikTok варить яйцо в стакане воды с уксусом, поставленном в микроволновую печь. На способ приготовить яйцо в микроволновке и не взорвать его, который нашла Валентайн, обратило внимание издание The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В ролике, опубликованном на ее странице, Валентайн показала, как добавляет чайную ложку уксуса в стакан воды. Затем она разбила яйцо в воду и включила микроволновку на одну минуту.

Через минуту телеведущая достала готовое яйцо, нашла его «совершенным» и положила на кусок мультизернового хлеба. Прежде чем съесть свой бутерброд, Валентайн посыпала его солью и перцем. По словам блогерши, результат ей понравился.