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1 час назад

Идеальный десерт: готовим нежный лимонник

Eva.ru

Как говорил Дейл Карнеги: если у вас есть лимон, сделайте из него лимонад! Мы предлагаем вариант получше — приготовить лимонник, он украсит любой хоть праздничный, хоть будничный день.

Идеальный десерт: готовим нежный лимонник
Фото: Eva.ruEva.ru

Ингредиенты:

Для теста:
  • 355 г муки
  • 180 г сливочного масла
  • 180 г сметаны 10%
  • 5 г разрыхлителя
  • 1/3 ч.л. соли
  • цедра 1/2 лимона
Для начинки:
  • 2 лимона: один — в начинку, один — для цедры в тесто
  • 185 г сахара
  • 1 ст.л. кукурузного крахмала
Процесс приготовления:
  1. В глубокую емкость всыпать муку с солью и разрыхлителем, перемешать венчиком.
  2. Холодное масло обмакнуть в муку и натереть на крупной терке в эту же емкость с мукой. Пальцами быстро перетереть масло с мукой в крошку.
  3. Добавить сметану и цедру, замесить тесто (можно это миксером с насадкой для теста).
  4. Тесто обернуть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 25 минут.
  5. Лимон лишить косточек (все остальное оставить), нарезать на кубики и отправить в блендер вместе с сахаром.
  6. Тесто разделить на 2 части: одна чуть больше другой. Раскатать ту, что больше, выложить на дно формы, наколоть тесто вилкой.
  7. Распределить по тесту крахмал, выложить начинку, раскатать оставшееся тесто, накрыть им начинку, защипнуть края, убрать лишнее.
  8. Выпекать 40 минут в заранее разогретой до 175°С духовке.
  9. Дать остыть, посыпать сахарной пудрой.
Еда,Дейл Карнеги,
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