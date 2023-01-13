Раскрыт секрет идеального завтрака

«В первую очередь идеальный завтрак должен содержать белок. Это может быть белое мясо птицы, молоко или молочные продукты (главное, не обезжиренные, так как в них крайне мало пользы для организма), яйца, рыба (красная, солёная) с высоким содержанием жиров. Рыба является источником витаминов D и группы В, поэтому она очень полезна», — рассказала она.