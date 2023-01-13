Раскрыт секрет идеального завтрака

Правильно приготовленный завтрак — залог хорошего настроения на весь день. Но для того чтобы утренняя еда была в радость, надо подобрать правильные ингредиенты. Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала, каким должен быть идеальный завтрак, который сможет насытить организм аж на целый день.
Она отметила, что еда по утрам должна быть богата белками и содержать овощи.
«В первую очередь идеальный завтрак должен содержать белок. Это может быть белое мясо птицы, молоко или молочные продукты (главное, не обезжиренные, так как в них крайне мало пользы для организма), яйца, рыба (красная, солёная) с высоким содержанием жиров. Рыба является источником витаминов D и группы В, поэтому она очень полезна», — рассказала она.
Хлеб она посоветовала выбрать цельнозерновой. Он улучшает работу кишечника благодаря клетчатке. Также в завтрак можно добавить авокадо, помидоры, салат или творожный сыр.