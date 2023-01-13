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1 час назад

Раскрыт секрет идеального завтрака

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Правильно приготовленный завтрак — залог хорошего настроения на весь день. Но для того чтобы утренняя еда была в радость, надо подобрать правильные ингредиенты. Диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина рассказала, каким должен быть идеальный завтрак, который сможет насытить организм аж на целый день.

Раскрыт секрет идеального завтрака
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Она отметила, что еда по утрам должна быть богата белками и содержать овощи.

«В первую очередь идеальный завтрак должен содержать белок. Это может быть белое мясо птицы, молоко или молочные продукты (главное, не обезжиренные, так как в них крайне мало пользы для организма), яйца, рыба (красная, солёная) с высоким содержанием жиров. Рыба является источником витаминов D и группы В, поэтому она очень полезна», — рассказала она.

Хлеб она посоветовала выбрать цельнозерновой. Он улучшает работу кишечника благодаря клетчатке. Также в завтрак можно добавить авокадо, помидоры, салат или творожный сыр.

Еда,
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