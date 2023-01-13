Названы самые опасные для здоровья замороженные продукты

Пицца и полуфабрикаты вредны для здоровья в целом и для работы сердца в частности, предупредила шведский диетолог Сигне Сванфельдт. Она перечислила замороженные продукты, представляющие опасность для здоровья, в беседе с изданием The Sun.

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Сванфельдт заявила, что к числу самых вредных продуктов относится замороженная пицца. Это связано с тем, что ее начинку делают из ультрапереработанного мяса, в котором много насыщенных жиров и натрия, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. По той же причине диетолог рекомендовала не злоупотреблять сосисками и замороженными готовыми блюдами, которые достаточно разогреть в микроволновке.

Не менее опасна, по словам Сванфельдт, и замороженная выпечка. Помимо насыщенных жиров, в ней есть добавленный сахар, увлечение которым приводит к ожирению и повышает риск развития диабета второго типа. Кроме того, диетолог призвала снизить потребление замороженной пищи, предназначенной для приготовления во фритюре, поскольку она, как правило, содержит большое количество консервантов.