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2 часа назад

Что будет, если есть салаты каждый день. Не оливье, конечно

Секрет Фирмы

Овощные салаты с лёгкой заправкой, в которых много клетчатки и витаминов, а также существенно меньше калорий, чем в других популярных блюдах, при ежедневном употреблении могут привести к довольно неожиданным результатам. Причём не все они будут приятными. Например, как бы ни была полезна клетчатка, если перестараться с ней, особенно налегая на бобовые, можно заработать вздутие живота.

Что будет, если есть салаты каждый день. Не оливье, конечно
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Что случится ещё? Дефицит многих витаминов и минералов точно перестанет вам грозить. Ежедневное употребление салатов из овощей, фруктов, бобов, орехов обеспечит их необходимыми дозами. Масло, которое используют для заправки, тоже внесёт свой вклад за счёт помощи в лучшем усваивании жирорастворимых микроэлементов, таких как ликопин, витамин Е, лютеин, альфа- и бета-каротины, витамин К.

Худетьблагодаря всё той же клетчатке будет получаться без чувства голода. Она наладит работу кишечника и, замедлив пищеварение, даст более продолжительное чувство сытости. Диета без чувства голода — разве не замечательная перспектива?

Салаты помогут наладить и когнитивные функции. С их ежедневным употреблением удастся не только проще худеть, но и соображать быстрее, а также улучшить память. Тут помогут именно салаты с листовой зеленью, например с капустой или шпинатом.

Из не особо приятных последствий салатных бдений выделяют изжогу — если в погоне за пользой салат будет регулярно заправляться уксусом. Обилие помидоров и сыра может привести к примерно таким же последствиям. Это надо учитывать.

Тем не менее, питаясь салатами, вы точно проживёте дольше. Исследования медиков подтверждают, что большое количество листовой зелени в рационе снижает риск болезней сердца, а ежедневное употребление овощей уменьшает вероятность появления рака и инсульта.

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