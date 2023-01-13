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2 часа назад

Полезный бутерброд. Перечислены витамины, которые есть в докторской колбасе

Секрет Фирмы

Обилие витаминов и минералов в колбасе — это фантастика? Смотря в какой. Соответствующая ГОСТу докторская должна производиться из натурального сырья животного происхождения и иметь соответствующие ингредиенты.

Перечислены витамины, которые есть в докторской колбасе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Как напомнила нутрициолог (специалист по питанию) Вера Мухина, в 1936 году этот вид колбасы был создан для больных, перенёсших длительное голодание.

«Натуральный животный состав продукта обеспечивает много витаминов и минералов: A, B1, B2, E, кальций, фосфор, магний, натрий, калий и железо. Самое главное — читать этикетки и выбирать колбасное изделие категории А, которое должно содержать в рецептуре массовую долю мышечной ткани свыше 60%», — рассказала эксперт.

По её словам, также на упаковке должно упоминаться отсутствие мяса птицы, а говядина и свинина в составе должны идти на первом месте. При этом всякие маркетинговые уловки вроде наименований «традиционная», «премиум» и т. п. почти гарантируют более низкое качество. Искать нужно именно надпись «по ГОСТу».

Она добавила, что в варёной колбасе в отличие от копчёной нет канцерогенов, что сберегает от травм поджелудочную и печень. Однако высокое содержание холестерина и соли повышает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Короче говоря, злоупотреблять продуктом всё равно нельзя. Порция докторской, которая считается подходящей, — это пара приёмов в неделю по 100 г и в первой половине дня. И то это касается тех, кто не страдает болезнями почек, гипертонией и прочими проблемами со здоровьем. Ранее в Роспотребнадзоре дали советы тем, кто собирается праздновать старый Новый год (он как раз наступает с 13 на 14 января). Одним из способов не объесться специалисты назвали универсальное правило одной тарелки.

Еда,Вера Мухина,Роспотребнадзор,
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