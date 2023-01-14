Чем зеленая гречка полезнее обычной

Зеленая гречка полезнее привычной темной из-за того, что она не подвергается термической обработке и сохраняет в себе большее количество питательных веществ. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По словам специалиста, обычная гречка — это та же зеленая, только она подверглась обжарке. В зеленой больше хлорогеновой кислоты, которая способствует похудению. Также многие микро- и макроэлементы в большем количестве сохраняются из-за отсутствия термической обработки.

Специалист отметила, что гречка считается экологически чистым продуктом:

— Она прекрасно растет без применения пестицидов, поэтому ее можно смело назвать органической.

Соломатина подчеркнула, что зеленая гречка может быстрее испортиться. Она не подходит для долгого хранения.

— Зеленая гречка может иметь свои опасности. Часто на ней образовывается плесень, потому что она быстрее окисляется. Она хранится меньше, чем обычная гречка, — сказала она.