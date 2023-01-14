Названы пряности, полезные для употребления зимой

Нутрициолог Антон Брыкин рассказал, какие специи лучше всего подойдут для употребления в зимний период времени и какую пользу они несут.

Спортивный диетолог и нутрициолог Антон Брыкин назвал специи и приправы, которые нужно употреблять зимой. В это время года можно готовить кофе, чай, глинтвейн, сбитень и пунш с добавлением корицы, имбиря, кардамона, рассказал эксперт в беседе с «RT».

В корице содержится коричный альдегид, обладающий противовоспалительным действием. Кроме того, она богата антиоксидантами. Однако в день можно употреблять не больше одной чайной ложки корицы.

Имбирь согревает и помогает при расстройствах пищеварения. В корне имбиря содержатся алкалоиды капсаицина, которые обладают антисептическим и противовоспалительным действиями. Еще в имбире есть вещество гингерол, отвечающее за жгучий вкус. Оно помогает выработать ферменты, которые расщепляют жир, подавляет тошноту и усиливает иммунитет. Специалист посоветовал употреблять в умеренном количестве, одну чайную ложку порошка в день.

Кардамон имеет согревающий эффект. Его можно добавлять в суп, овощи и мясные блюда. Кардамон богат насыщенными жирными кислотами, витаминами C, B6, магнием, марганцем, медью, кальцием, фосфором и цинком.

Кардамон поможет нормализовать давление, благотворно влияет на ЖКТ и нервную систему. Он может усилить аппетит, а высокие дозы- провоцируют боль у людей, страдающих гастритом или язвой, также может вызвать диарею. В день можно добавлять в еду не более 20 зерен или чуть меньше чайной ложки-порошка, уточнил Брыкин.