Какие древние рецепты используют сегодня

На этой неделе британские ученые раскопали рецепт, по которому 70 тысяч лет назад неандертальцы готовили себе блинчики. «Вечерняя Москва» заглянула в средневековое меню наших предков.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Блины по-неандертальски

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Итак, для блинов потребуются зерна пшеницы или ячменя и чечевица — в соотношении 2:1. Все это нужно на ночь замочить, а затем растолочь в ступке. Если пюре будет слишком густым, добавьте воду. И лучше обойтись без блендера — из уважения к предкам, у которых из «техники» были только камни. Получившееся тесто нужно выложить на сковородку и поджарить на медленном огне, не забывая переворачивать блин. На солнце будет подольше!

Сырный суп из вепря

Какие-то блюда древней кухни видоизменены, но востребованы по сей день, другие носят скорее музейный характер.

— Скандинавский сырный суп йомс впервые упоминается в XIX веке, — говорит «Вечерке» реконструктор Ольга Смирнова. — В основе — копченые кости вепря (пять кило), вываренные в течение пяти часов. В чан с бульоном добавляем обжаренный на жиру с кореньями лук, грибы и дикорастущие растения, пшено. Если мяса для скандинавского супа не было, довольствовались сливками. Лишь в конце добавляли сыр, который тогда, по большому счету, являлся творогом. Я готовлю йомс как дома, так и в походах. В качестве крупы беру булгур и на вепря, конечно, не охочусь — копченые свиные ребра его заменяют.

Овсянка с селедкой

А вот к чему бы реконструктор точно не притронулась вновь — это овсяная каша с засоленной селедкой.

— Традиция скандинавов солить и квасить рыбу на лето подарила нам уникальное блюдо, рецепт которого прост, — продолжает Ольга. — Обжаренную селедку добавляют в горшочек с заранее помолотой овсяной кашей. Лук с морковью добавьте по вкусу и варите 40 минут. Популярным такое специфическое блюдо было за счет простоты приготовления в походе — соленая сельдь не портилась в любую погоду.

Хмельной мед

Запить старинный обед можно хмельным медом. Сбродивший мед настоять на травах по вкусу, а затем дождаться первых холодов и заморозить. Нас интересует часть, которая останется жидкой. Древний рецепт дает достаточно крепкий, свыше 13 градусов, продукт.

ФАКТ

Четкого рациона у наших предков не было, зачастую приходилось питаться «чем попало». Если вы до сих пор вините себя за неразборчивость в пище, просто представьте, что соблюдаете древние традиции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Сюткин, историк русской кухни:

— Кухня в примитивном понимании начала зарождаться с момента, когда человек впервые прибег к обработке пищи. Сначала это было только механическое воздействие на еду, а затем термическое, что позволило получать больше белка из пищи. Соль же даровала нам возможность запасаться продуктами на зиму.

Опасное наследие

Порой нашим предкам, чтобы выжить, приходилось употреблять в пищу такую еду, которая могла и убить.

Рыба фугу

Сама по себе рыбка не ядовита, яд накапливается от пищи, которой она питается. Если повар повредит ядовитые внутренности фугу, то гость заведения умрет от паралича.

Живой осьминог

Сам по себе также не ядовит, но есть риск подавиться щупальцами, которые могут присосаться к горлу.

Лягушка-бык

А вот она действительно ядовита — африканцы, рискуя жизнями, едят ее целиком.

Навозный гриб