Стал известен самый популярный вид кофе у россиян

"Россияне в целом консервативны с точки зрения потребления и больше предпочитают так называемые "белые напитки", то есть то, что пьют с молоком", — пояснил Сои.

Бизнесмен также отметил, что люде, желающих перейти на чай, становится все меньше. Утренний кофе, по его словам, стал своеобразным ритуалом. При этом, добавил Сои, россияне чаще пьют кофе вне дома. Доля напитка в ежемесячной потребительской корзине, менее значительна, если говорить о продуктах, которые жители страны покупают домой.