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3 часа назад

Капучино стал самым популярным кофе у россиян

Мира Маркина

Большинство жителей России считают любимым видом кофе капучино. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу компании "Милфудс" Викаса Сои.

Стал известен самый популярный вид кофе у россиян
Фото: PxherePxhere

"Россияне в целом консервативны с точки зрения потребления и больше предпочитают так называемые "белые напитки", то есть то, что пьют с молоком", — пояснил Сои.

По его словам, чаще всего покупают капучино.

Бизнесмен также отметил, что люде, желающих перейти на чай, становится все меньше. Утренний кофе, по его словам, стал своеобразным ритуалом. При этом, добавил Сои, россияне чаще пьют кофе вне дома. Доля напитка в ежемесячной потребительской корзине, менее значительна, если говорить о продуктах, которые жители страны покупают домой.

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Ранее “Рамблер рассказывал, что будет, если пить кофе с лимоном.

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