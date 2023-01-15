Для вкусного начала дня: готовим сырники с зеленью

Если вы любите сырники, но готовите только сладкий вариант, предлагаем сегодня поэкспериментировать — добавьте к творогу зелень! Поверьте, такие сырники понравятся вам не меньше привычных, особенно если дополнить их сметаной.

Процесс приготовления:

Выложить в миску творог, яйцо и тщательно размешать вилкой. Сыр натереть на мелкой терке. Зелень мелко нарезать, удалив жесткие стебли. Добавить 2/3 части муки, зелень и сыр к творогу. Оставшуюся часть муки отложить для панировки. Перемешать тесто руками до однородности. Сформировать сырники и обвалять в муке. Обжаривать на растительном масле на небольшом огне 5-7 минут с каждой стороны. Можно накрыть крышкой после того, как сырники будут перевернуты на другую сторону.