Названы признаки свежести рыбы

О том, как проверить свежесть рыбы при ее покупке в магазине, рассказала советник Отдела организации надзора по гигиене питания и контроля за продукцией в обороте Управления санитарного благополучия Роспотребнадзора Ольга Фомичева.

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Эксперт отметила, что обращать внимание при покупке свежей рыбы необходимо обращать пристальное внимание на ее внешний вид.

У нее должна быть блестящая и влажная чешуя, не допустимо наличие темных пятен и слизи, а жабры должны иметь красноватый оттенок (серый цвет сигнализирует о том, что продукт уже давно выложен на витрину).