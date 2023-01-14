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2 часа назад

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать свежую рыбу

Мария Кимакович

О том, как проверить свежесть рыбы при ее покупке в магазине, рассказала советник Отдела организации надзора по гигиене питания и контроля за продукцией в обороте Управления санитарного благополучия Роспотребнадзора Ольга Фомичева.

Названы признаки свежести рыбы
Фото: unsplashunsplash

Эксперт отметила, что обращать внимание при покупке свежей рыбы необходимо обращать пристальное внимание на ее внешний вид.

У нее должна быть блестящая и влажная чешуя, не допустимо наличие темных пятен и слизи, а жабры должны иметь красноватый оттенок (серый цвет сигнализирует о том, что продукт уже давно выложен на витрину).

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Запах, тоже имеет значение: если вас смущает хоть что-то в аромате, исходящем от рыбы, от ее покупки лучше отказаться.

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Еда,Ольга Фомичева,Роспотребнадзор,
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