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1 час назад

Доктор Мясников заявил о пользе макарон

Мослента

О пользе макарон заявил в новом выпуске своей авторской программы известный врач-кардиолог, врач общей практики, теле- и радиоведущий, общественный деятель и автор книг о здоровье Александр Мясников. По его словам, употребляя макароны в пищу, реально похудеть.

Доктор Мясников заявил о пользе макарон
Фото: МослентаМослента

«Макароны — это хлеб. Это просто мука и вода, и ничего более. Это то, чем человечество питается испокон веку», — заметил доктор.

Нужно помнить, что сухой продукт и разваренный отличаются по калорийности, отметил Мясников.

«Если на упаковке написано 400 калорий на 100 грамм, имеется ввиду калорийность именно сухих макарон, а при варке они увеличиваются в размерах. Удельная калорийность готовых макарон в три раза меньше», — объяснил он.

Врач посоветовал отдавать предпочтение макаронам из твердой муки с маркировкой А. Макароны из цельнозерновой муки содержат огромное количество витаминов — особенно витаминов В, клетчатки и растительного белка, добавил эксперт. Популярные сегодня различные виды азиатской лапши, гречневые и яичные макароны он назвал менее полезными, так как они состоят из мягких сортов пшеницы и имеют разные добавки.

«Можно ли похудеть, если есть макароны из твердых сортов пшеницы? Все зависит от количества калорий, которое вы съели и которое выделили», — сказал Мясников.

Сто граммов макарон, по его словам, фигуре точно не навредят.

«Макароны являются практически идеальным продуктом, покрывающим все потребности в организме. Не демонизируйте макароны! Это прекрасный, ценнейший пищевой продукт. Хорошие, настоящие макароны — это дар богов, это безумно вкусно и полезно!» — подчеркнул знаменитый доктор.

Еда,Александр Мясников,
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