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19 минут назад

Что скрывает этот капучино? Врач предупредила об опасностях ресторанного кофе

Секрет Фирмы

Здоровому человеку можно выпивать до четырёх чашек кофе в день. Много ли сейчас здоровых? Но это уже другой вопрос. А вот по поводу содержания самого напитка специалисты советуют быть настороже, особенно, если вы любите пить его в кафе или ресторанах. По словам диетолога Елены Соломатиной, важно не употреблять кофе на голодный желудок, а ещё выбирать напиток без добавок.

Врач предупредила об опасностях ресторанного кофе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В заведениях в капучино вполне могут добавить некачественное молоко (например, заменитель на пальмовом масле) и горку сахара, о котором вы даже не просили.

Поэтому эксперт советует пить эспрессо или американо, а, может, и растворимый кофе, если это не суррогат. Ведь в продукте самом по себе ничего плохого нет.

Диетолог напомнила, что кофе тонизирует нервную систему. Главное — во всём соблюдать меру.

Еда,Елена Соломатина,
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