Врач предупредила об опасностях ресторанного кофе

Здоровому человеку можно выпивать до четырёх чашек кофе в день. Много ли сейчас здоровых? Но это уже другой вопрос. А вот по поводу содержания самого напитка специалисты советуют быть настороже, особенно, если вы любите пить его в кафе или ресторанах. По словам диетолога Елены Соломатиной, важно не употреблять кофе на голодный желудок, а ещё выбирать напиток без добавок.