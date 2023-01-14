Врач предупредила об опасностях ресторанного кофе

Здоровому человеку можно выпивать до четырёх чашек кофе в день. Много ли сейчас здоровых? Но это уже другой вопрос. А вот по поводу содержания самого напитка специалисты советуют быть настороже, особенно, если вы любите пить его в кафе или ресторанах. По словам диетолога Елены Соломатиной, важно не употреблять кофе на голодный желудок, а ещё выбирать напиток без добавок.
В заведениях в капучино вполне могут добавить некачественное молоко (например, заменитель на пальмовом масле) и горку сахара, о котором вы даже не просили.
Поэтому эксперт советует пить эспрессо или американо, а, может, и растворимый кофе, если это не суррогат. Ведь в продукте самом по себе ничего плохого нет.
Диетолог напомнила, что кофе тонизирует нервную систему. Главное — во всём соблюдать меру.