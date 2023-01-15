Российский врач объяснила опасность употребления зеленого картофеля

«Картошку зеленого цвета не рекомендуется употреблять в пищу, потому что она обладает высокой токсичностью», – передает слова врача «Вечерняя Москва».

Врач рассказала, что зеленый картофель содержит соланин, токсичный для центральной нервной системы. Потому такой картофель не следует употреблять. По словам Лазуренко, данное вещество может вызвать заторможенность внимания, головные боли, а также воспаление слизистой оболочки ЖКТ.

В случае, когда употребление такой картошки в пищу неизбежно, врач порекомендовала срезать шкурку картофеля до появления бело-желтой субстанции, пригодной для употребления в пищу. Ранее «ФедералПресс» писал, как можно оценить продолжительность жизни с помощью теста.