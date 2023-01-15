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1 час назад

Переоценён, но не бесполезен. Раскрыта польза чеснока в профилактике ОРВИ

Секрет Фирмы

Польза чеснока, в том числе при профилактике простудных заболеваний, считается в наше время общим местом. Но действительно ли острый овощ помогает так укрепить иммунитет, что о гриппе и ОРВИ можно не вспоминать? А то ведь ещё пару поколений назад и дышать над картошкой, а также греть нос яйцом считалось отличным средством борьбы с болезнью.

Раскрыта польза чеснока в профилактике ОРВИ
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Диетолог Наталия Гридина объяснила, как обстоят дела. Врач проиллюстрировала профилактические свойства чеснока результатами исследования, в ходе которого одной группе участников давали плацебо, другой же — экстракт чеснока. У последних случаи болезней действительно снизились, но на 25–30%.

Специалист назвала такой показатель недостаточно высоким, чтобы считать чеснок важным средством в борьбе с вирусами. Говоря о его полезных свойствах, диетолог отметила содержание фитонцидов, которые обладают противовирусным и противовоспалительным действием. Однако потребляется чеснок обычно не в тех в тех количествах, чтобы оказывать по-настоящему значимый эффект. На укрепление иммунитета способно влиять именно регулярное употребление чеснока. К тому же указанные свойства содержатся только в свежем продукте.

«После термической обработки он теряет свою эффективность», — пояснила эксперт.

Ранее медик запретил россиянам капать в нос сок лука и чеснока. Всё, чего можно добиться таким псевдолечением, — это повреждение слизистой.

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