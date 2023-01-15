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2 часа назад

Диетолог Бережная посоветовала заменить пакетированные соки на морсы и компоты

Газета.Ruиещё 5

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Ирина Бережная в интервью RT рассказала о вреде пакетированных соков и призвала исключить их из рациона.

Диетолог посоветовала заменить пакетированные соки на морсы и компоты
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам специалиста, для одного стакана яблочного сока необходимо пять яблок.

"Пять яблок сразу не съесть, это огромное количество простых сахаров, фруктозы. Соответственно, это оказывает влияние на зубы, желудок, стимулирует выброс инсулина", - пояснила она.

Врач отметила, что в пакетированных соках присутствуют консерванты, красители, стабилизаторы, ароматизаторы - агрессивные для человеческого организма химические вещества. Бережная призвала вместо сока пить морсы и компоты.

Ранее диетолог и основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева рассказала, как "безболезненно" сбросить вес после новогодних праздников. По словам специалиста, в этом случае нужно перестать "наказывать" себя голодовками, провести ревизию холодильника и сократить объем потребляемых калорий на 20%. Также Зубарева порекомендовала как можно скорее войти в обычный график, наладить режим сна и бодрствования в соответствии с привычными ритмами.

Еда,Наталья Зубарева,Ирина Бережная,
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