Диетолог посоветовала заменить пакетированные соки на морсы и компоты

"Пять яблок сразу не съесть, это огромное количество простых сахаров, фруктозы. Соответственно, это оказывает влияние на зубы, желудок, стимулирует выброс инсулина", - пояснила она.

Ранее диетолог и основатель клиники Доктора Зубаревой Наталья Зубарева рассказала, как "безболезненно" сбросить вес после новогодних праздников. По словам специалиста, в этом случае нужно перестать "наказывать" себя голодовками, провести ревизию холодильника и сократить объем потребляемых калорий на 20%. Также Зубарева порекомендовала как можно скорее войти в обычный график, наладить режим сна и бодрствования в соответствии с привычными ритмами.