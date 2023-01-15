Токсиколог отнес грибы к полезным для иммунитета продуктам

Врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов перечислил самые полезные продукты для защиты иммунитета. В этот список попали имбирь, чеснок и грибы.

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В беседе с представителями СМИ российский медик отметил, что витамин С несколько переоценен в качестве иммунобустера, однако он помогает организму бороться инфекциями, сокращая продолжительность простуды. По словам Кутушова, сильными противовоспалительными свойствами обладают имбирь и грибы. Эти продукты обеспечивают фундаментальную поддержку иммунитета, передает издание "Газета.Ru"

Также для защиты организма следует употреблять чеснок, который является мощным стимулятором иммунной системы.

– Чеснок способен угнетать жизнедеятельность ряда патогенных микроорганизмов, что создает дополнительную защиту от вредных инфекционных агентов внешней среды, – рассказал эксперт.