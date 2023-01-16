Россиян предупредили об опасности зелёной картошки

Бывает так, что в мешке с картошкой попадаются зеленоватые клубни. Многие не считают нужным обращать на это внимание и бросают их в общую кастрюлю. Однако картошку зелёного цвета не рекомендуется употреблять в пищу — она очень токсична, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко. Зелёная картошка содержит соланин, который способен нанести организму комплексный удар.

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Этот самый соланин может спровоцировать целый ряд негативных последствий для здоровья. Ядовитое вещество оказывает токсическое воздействие даже на центральную нервную систему.

По словам Лазуренко, вещество может спровоцировать несколько негативных последствий:

головные боли;

заторможенность внимания;

нарушение микробиоты;

воспаление слизистой оболочки ЖКТ.