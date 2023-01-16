Россиян предупредили об опасности зелёной картошки

Бывает так, что в мешке с картошкой попадаются зеленоватые клубни. Многие не считают нужным обращать на это внимание и бросают их в общую кастрюлю. Однако картошку зелёного цвета не рекомендуется употреблять в пищу — она очень токсична, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко. Зелёная картошка содержит соланин, который способен нанести организму комплексный удар.
Этот самый соланин может спровоцировать целый ряд негативных последствий для здоровья. Ядовитое вещество оказывает токсическое воздействие даже на центральную нервную систему.
По словам Лазуренко, вещество может спровоцировать несколько негативных последствий:
Так что если вы увидели зелёные пятна на картофеле, то лучше срезать их полностью или заменить продукт на более качественный.