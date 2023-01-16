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49 минут назад

Россиян предупредили об опасности зелёной картошки

Секрет Фирмыиещё 1

Бывает так, что в мешке с картошкой попадаются зеленоватые клубни. Многие не считают нужным обращать на это внимание и бросают их в общую кастрюлю. Однако картошку зелёного цвета не рекомендуется употреблять в пищу — она очень токсична, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Наталья Лазуренко. Зелёная картошка содержит соланин, который способен нанести организму комплексный удар.

Россиян предупредили об опасности зелёной картошки
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Этот самый соланин может спровоцировать целый ряд негативных последствий для здоровья. Ядовитое вещество оказывает токсическое воздействие даже на центральную нервную систему.

По словам Лазуренко, вещество может спровоцировать несколько негативных последствий:

  • головные боли;
  • заторможенность внимания;
  • нарушение микробиоты;
  • воспаление слизистой оболочки ЖКТ.

Так что если вы увидели зелёные пятна на картофеле, то лучше срезать их полностью или заменить продукт на более качественный.

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