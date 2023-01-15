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47 минут назад

7 «здоровых» продуктов, которые на самом деле хуже конфет

Ferra.ru

Сегодня очень много продуктов на полках магазинов позиционируются как «здоровые». Но на самом деле не всё так просто. Иногда они могут быть вреднее, чем конфеты и другие сладости.

7 «здоровых» продуктов, которые на самом деле хуже конфет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Все мы знаем, что конфеты вредят зубам и здоровью в целом. Это подтвердила и диетолог Триста Бест. Если вы будете есть слишком много сахара, то у вас увеличиться вес, появиться кариес, вы рискуете заполучить сахарный диабет и болезни сердца.

Но существуют продукты, которые считаются «здоровыми», однако вредят организму довольно сильно. Вот их список.

Сухофрукты. Зачастую они содержат большое количество сахара и калорий. Также по размеру они довольно маленькие, поэтому съесть их больше, чем нужно, очень легко. Вместо сухофруктов выбирайте лучше свежие фрукты.

Мюсли. В них может быть чересчур много вредных жиров и сахара. Поэтому если вы всё-таки хотите взять такой продукт на завтрак, то выбирайте вариант с низким содержанием сахара, состоящий из полезных жиров и цельного зерна.

Энергетические батончики. Из минусов таких батончиков - огромное количество жиров и углеводов в них. Выбирайте подобные батончики, если только они содержат мало сахара и сделаны из цельного зерна.

Зерновые батончики. Дипломированный врач-диетолог MIDSS и магистр здравоохранения Елена Уилер говорит, что во многих таких батончиках - больше сахара, чем в шоколадных. А клетчатки в них - так же мало.

Замороженный йогурт. Во многих разновидностях таких продуктов содержится сахара больше, чем в простом мороженом и в обычных конфетах.

Консервированный суп. В его состав входит много натрия, мало клетчатки или белка (либо их нет совсем). Всё это повышает риск развития ожирения и резистентности к инсулину.

Нежирная заправка для салата. Обычно основной ингредиент таких заправок - сливочное масло. Также в них содержится крайне много омега-6 жирных кислот (которые приводят к воспалению), сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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