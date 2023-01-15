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1 час назад

Шеф-повар Михайлов рассказал, как правильно готовить гороховый суп

Мира Маркина

Чтобы горох был мягким, а сам суп имел кремовую текстуру, лучше использовать желтый колотый горох сорта "Айдахо", а бульон сварить на свиной рульке или на копченостях из свинины или говядины. Полным рецептом поделился с "Газетой.ру" шеф-повар Евгений Михайлов.

Шеф-повар Михайлов дал правильный рецепт горохового супа
Фото: PxherePxhere

"Я советую отдать предпочтение желтому гороху сорта "Айдахо" — он отлично разваривается, имеет кремовую структуру и отменный вкус. Количество гороха рассчитывайте так: на 100 г гороха — 1 литр бульона. Перед приготовлением супа обязательно замочите горох на сутки в холодной воде", — объяснил шеф.

Для супа понадобятся свиная рулька, желтый колотый горох, морковь, картофель, свежий зеленый горошек, куркума, свежая зелень, соль, перец.

Сначала нужно приготовить основу — бульон на свиной рульке. Далее тщательно промыть горох, залить бульоном и варить на медленном огне 30-40 минут. Достать из бульона мясо. Важно периодически добавлять воду, поскольку первоначальный объем будет вывариваться и суп может стать слишком густым.

Три секрета приготовления горохового супа от шеф-поваров

За 10 минут до готовности гороха шеф-повар рекомендует добавить мелко нарезанную морковь и перетереть все в блендере до консистенции сливок. Далее картофель нарезать кубиками 1х1 см и отправить вариться.

Мясо отделить от костей, кожи и жира, разделить на волокна и бросить в суп. Добавить по вкусу куркуму, соль и перец, а при подаче украсить суп свежим зеленым горошком и мелконарезанной зеленью. Подавать с гренками и хумусом.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как спасти пересоленный суп.

Еда,Евгений Михайлов,
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