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2 часа назад

Россиянам посоветовали добавлять в блюда луковую шелуху для борьбы с рядом болезней

Слово и Делоиещё 1

Луковую шелуху не стоит выбрасывать, так как она может защитить от целого ряда заболеваний. Сок или отвар на основе лука содержит витамины А, С и Е. В состав шелухи входит множество антиоксидантов, клетчатки и флавоноидов. Все они помогают бороться заболеваниями кожи, сообщает издание En Son Haber.

Россиянам посоветовали добавлять в блюда луковую шелуху
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Употребление луковой шелухи предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки, ожирения, сахарного диабета, а также защищает от проблем с пищеварительной системой. Золотистая кожура овоща также способствует заживлению ран и порезов.

Мелко нарезанную шелуху можно добавлять в супы или вторые блюда. Ее также следует заваривать в кипятке и употреблять в виде чая.

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