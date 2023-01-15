Россиянам посоветовали добавлять в блюда луковую шелуху

Луковую шелуху не стоит выбрасывать, так как она может защитить от целого ряда заболеваний. Сок или отвар на основе лука содержит витамины А, С и Е. В состав шелухи входит множество антиоксидантов, клетчатки и флавоноидов. Все они помогают бороться заболеваниями кожи, сообщает издание En Son Haber.
Употребление луковой шелухи предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, рака толстой кишки, ожирения, сахарного диабета, а также защищает от проблем с пищеварительной системой. Золотистая кожура овоща также способствует заживлению ран и порезов.
Мелко нарезанную шелуху можно добавлять в супы или вторые блюда. Ее также следует заваривать в кипятке и употреблять в виде чая.