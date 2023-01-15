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1 час назад

Нутрициолог Андреева назвала самую вредную замороженную еду

Мария Иглина

Нутрициолог Любовь Андреева заявила, что самыми вредными замороженными продуктами являются те, в которых выпечка сочетается с переработанным мясом. Подробностями эксперт поделилась в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

Нутрициолог назвала самую вредную замороженную еду
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, худший вариант замороженного полуфабриката — мясная пицца, сосиски или котлеты в тесте, а также чебуреки.

"А если полуфабрикаты жарятся в большом количестве масла, то это двойной удар по здоровью", – заявила медик.

А увлечение сладкой замороженной выпечкой грозит проблемами с сосудисто-сердечной системой, а также ожирением и диабетом.

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Замороженные овощи, фрукты и ягоды, отметила специалист, всегда должны быть в морозилке у приверженцев здорового образа жизни.

Ранее Гомес ответила на комментарии о лишнем весе.

Еда,Любовь Андреева,
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