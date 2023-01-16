Названы продукты, которые помогут при обезвоживании

Спасти от обезвоживания может не только вода, но и чаи, соки и даже супы. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Ольга Ситкина, передают "Известия Мордовии".

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Пить воду же необходимо только во время сильного обезвоживания, чтобы восстановить водно-солевой баланс. Ситкина также отметила, что, вопреки рекомендациям о суточной норме потребления воды в 2—2,5 литра, пить ее через силу не стоит.

— Да, стоит отметить, что существуют ситуации, когда организм действительно нуждается больше обычного в воде: дети, пожилые, спортсмены, пациенты с лихорадкой, ОРВИ, диареей и рвотой, лица с повышенным уровнем клетчатки в рационе, прием алкоголя, мочегонных, нахождение в жарком и сухом климате, — заявила она.