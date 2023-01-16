Кардиолог назвал диету для предотвращения болезней сердца

Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал, какая диета лучше всего поможет предотвратить заболевания сердца. Об этом написал МедикФорум.

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По его словам, она должна быть богата фруктами, овощами, орехами, рыбой, птицей, цельными зёрнами и растительными маслами. Важно следить за употреблением спиртного. Лучше всего подойдёт средиземноморская диета.

В неделю не рекомендуется выпивать более 14 единиц. Нужно меньше кушать красного и переработанного мяса, продуктов с добавлением сахара и рафинированных углеводов, продуктов с трансжирами, натрия.