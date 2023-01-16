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1 час назад

Эксперт рассказала, как выбрать качественный сыр

Москва24иещё 2

При выборе сыра необходимо обращать особое внимание не только на его состав и цену, но и на внешний вид. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на эксперта в данной области Ольгу Шевчук.

Эксперт рассказала, как выбрать качественный сыр
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В первую очередь, по словам специалиста, нужно обратить внимание на стоимость продукта. Она не должна быть низкой. Шевчук отмечает, что это является показателем плохого качества продукта.

"Сыр не должен стоить дешевле 1 000 рублей за килограмм", – подчеркивает эксперт.

Лучше делать выбор в пользу известных брендов сыра. О высоком качестве продукта говорит его признание на различных конкурсах. Также Шевчук советует уделять внимание составу.

"Основными компонентами должны быть молоко, фермент, закваска и соль. Пугающих непонятных слов не должно быть много", – поясняет специалист.

По словам эксперта, часто внешние дефекты сыра можно разглядеть через прозрачную упаковку. Например, конденсат от неправильного хранения.

При выборе ремесленного сыра важно убедиться, что его производством занималась юридически зарегистрированная компания. Кроме того, необходимо внимательно изучить продукт на наличие трещин и других дефектов.

"Допустим, сыр с белой плесенью, но эта плесень идет пятнами, от такого сыра лучше отказаться. Нужно смотреть на ароматику. Если есть возможность, лучше прямо под пленкой понюхать сыр. Если он пахнет кислотой, то его тоже лучше не брать", – сказала Шевчук.

Тем, кто желает приобрести выдержанный сыр, она рекомендует уточнить срок выдержки продукта у продавца.

Еда,
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