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57 минут назад

Российский врач развеяла миф о влиянии острых специй на похудение

Vse42.ru

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала ошибочным популярное мнение о том, что острая пища способствует избавлению от лишних килограммов.

Врач развеяла миф о влиянии острых специй на похудение
Фото: Vse42.ruVse42.ru

В разговоре с представителями СМИ российский медик отметила, что добавление острых специй и приправ в блюда не влияют на похудение. По ее словам, в этом случае речь может идти только о возможности поддержания метаболизма и нормальной массы тела, передает РИА "Новости".

– С медицинской точки зрения также следует помнить, что прием острой пищи может приводить к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов, – предупредила диетолог.

Стародубова добавила, что для поддержания нормальной массы тела следует помимо специй добавлять в пищу различные пряные овощи и травы, а также соблюдать принципы здорового питания и уделять время физической активности.

Еда,Антонина Стародубова,
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