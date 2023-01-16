Врач развеяла миф о влиянии острых специй на похудение

Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова назвала ошибочным популярное мнение о том, что острая пища способствует избавлению от лишних килограммов.
В разговоре с представителями СМИ российский медик отметила, что добавление острых специй и приправ в блюда не влияют на похудение. По ее словам, в этом случае речь может идти только о возможности поддержания метаболизма и нормальной массы тела, передает РИА "Новости".
– С медицинской точки зрения также следует помнить, что прием острой пищи может приводить к обострению хронических или возникновению острых заболеваний желудочно-кишечного тракта и других органов, – предупредила диетолог.
Стародубова добавила, что для поддержания нормальной массы тела следует помимо специй добавлять в пищу различные пряные овощи и травы, а также соблюдать принципы здорового питания и уделять время физической активности.