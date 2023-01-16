Россиянам раскрыли рецепт правильного горохового супа

Гороховый суп — сытное и вкусное первое блюдо. Правда, многие ленятся его готовить, потому что горох варить долго или в холодильнике нет всех ингредиентов. И зря — такой суп не только голод утолит, но ещё и разнообразит привычные рассольники, борщи и простые супы. О том, как приготовить правильный гороховый суп, «Газете.Ru» рассказал шеф-повар ресторана Drinks@Dinners Евгений Михайлов.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, для такого супа отлично подойдёт горох сорта айдахо — в супе он хорошо разварится, даст кремовую структуру и отменный вкус. На 1 литр бульона понадобится 100 г крупы. Перед началом варки горох следует замочить на сутки в холодной воде.

Помимо гороха для блюда потребуются свиная рулька, морковь, картофель, свежий зеленый горошек, куркума, свежая зелень, соль и перец.

Основа супа — ароматный бульон на копчёностях. Как только он готов, можно добавлять горох. Только не забудьте промыть крупу перед варкой, а из бульона достать мясо. Горох следует варить 30–40 минут на медленном огне. И не забывайте добавлять воду, иначе суп получится слишком густым.

К почти готовому гороху добавляем мелко нарезанную морковь, немного варим и пробиваем всё блендером до состояния сливок. Далее в суп летит картошка, нарезанная кубиками, после — отделённое от костей мясо.