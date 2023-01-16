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39 минут назад

Как помочь дозреть фруктам и овощам в домашних условиях

РИА "ФедералПресс"

Часто в магазинах мы приобретаем еще недозрелые фрукты и овощи. «ФедералПресс» рассказывает, как за несколько дней получить любимые спелые продукты в домашних условиях.

Как помочь дозреть фруктам и овощам в домашних условиях
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Бананы

Это достаточно нежный фрукт, который быстро реагирует на перепады температур. Для окончательного созревания бананов требуется один день (совсем зеленых – 2-3 дня). Если добавить в пакет с бананами яблоко, то можно ускорить созревание фрукта. Слишком переспелые бананы уже считаются непригодными для употребления.

Манго

Незрелое манго можно спрятать в сыром рисе, чтобы ускорить процесс созревания. С этим способом манго может запросто перезреть. Поэтому проверяйте его каждые 6 часов и не оставляйте в рисе надолго.

Персики

Положите персики плодоножкой вниз на салфетку или бумажное полотенце. Нужно чтобы плоды не соприкасались друг с другом. После этого стоит накрыть фрукты вторым куском ткани, по возможности подвернув обе салфетки по бокам, чтобы перекрыть доступ свежего воздуха. Понять, что персики созрели очень просто: через несколько дней вы почувствуете ароматный и достаточно сильный запах нежных фруктов.

Авокадо

Фрукт стоит положить в бумажный пакет и засыпать в него муку. Муку можно заменить на яблоко, банан или помидор.

Папайя

Сделайте небольшие, легкие надрезы на кожице, так она пропускает свет, и фрукт быстрее созревает. Положить его можно в низкий пакет или корзину, чтобы не перекрывать потоки света. Среднее время созревания – 2 дня.

Помидоры

Созревание помидоров в основном зависит от температуры. Они должна быть достаточно теплыми, чтобы процесс запустился. Положите их на полку в теплом месте и накройте газетой, передает Marieclaire.ru.

Еда,
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