Диетолог Пегова рассказала, стоит ли часто есть овощные салаты

Даже овощной салат может навредить, если есть его без меры или не обращать внимания на реакцию организма. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова.

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В таких салатах содержится большое количество клетчатки, она способствует хорошей работе кишечника. Но перебор с количеством клетчатки может вызвать вздутие живота и даже запоры. Поэтому лучше готовить небольшие порции салата.