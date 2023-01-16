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16 минут назад

Диетолог Пегова рассказала, стоит ли часто есть овощные салаты

Вечерняя Москва

Даже овощной салат может навредить, если есть его без меры или не обращать внимания на реакцию организма. Об этом рассказала диетолог Евгения Пегова.

Диетолог Пегова рассказала, стоит ли часто есть овощные салаты
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В таких салатах содержится большое количество клетчатки, она способствует хорошей работе кишечника. Но перебор с количеством клетчатки может вызвать вздутие живота и даже запоры. Поэтому лучше готовить небольшие порции салата.

Кроме того, стоит осторожно подходить к заправке. Так, бальзамический соус и уксус при регулярном употреблении могут вызывать изжогу. Такой же эффект могут иметь помидоры и сыр, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Еда,
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