Мясников рассказал, какой шоколад следует употреблять в пищу

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой шоколад не стоит бояться и спокойно употреблять в пищу.
По словам специалиста, разнообразные плитки якобы молочного шоколада и бесчисленные батончики являются вредным продуктом, поскольку в них высокое содержание добавленных сахаров, трансжиров, наполнителей, усилителей и консервантов.
Шоколад должен быть темным, с содержанием какао не менее 70%. Эти данные должны быть указаны на этикетке продукта, передает слова Мясникова телеканал «Царьград».
Доктор добавил, что всего один кусочек темного шоколада или небольшая чашка горячего шоколада в день принесет организму не только удовольствие, но и реальную пользу.