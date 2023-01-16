Мясников рассказал, какой шоколад следует употреблять в пищу

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой шоколад не стоит бояться и спокойно употреблять в пищу.

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По словам специалиста, разнообразные плитки якобы молочного шоколада и бесчисленные батончики являются вредным продуктом, поскольку в них высокое содержание добавленных сахаров, трансжиров, наполнителей, усилителей и консервантов.

Шоколад должен быть темным, с содержанием какао не менее 70%. Эти данные должны быть указаны на этикетке продукта, передает слова Мясникова телеканал «Царьград».