Диетолог заявила, что макароны помогают сбросить вес

Традиционно макароны причислены к тем продуктам, которые стоит ограничить людям, пытающимся сбросить лишний вес. Однако, по заявлению британского диетолога Эммы Беккэт, худеющие могут перестать себя ограничивать и перейти на «макаронную» диету, не опасаясь набрать лишние килограммы.

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Диетолог считает, макароны могут быть частью сбалансированной диеты, пишет The Sun. Так, последнее исследование показало, что люди, которые регулярно едят этот продукт, худеют быстрее. Главное — не переусердствовать и употреблять их в разумном количестве, подчеркивает Беккэт.