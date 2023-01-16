Россиянам раскрыли рецепт идеального зимнего чая

Зимой и поздней осенью хочется согреться, выпив чашку горячего ароматного чая. В последнее время всё чаще на слуху чай масала. А ведь этот напиток — многовековая визитная карточка Индии. Попробовав его впервые, большинство влюбляется в его терпкий вкус и божественно-пряный аромат. При этом рецепт его довольно прост, поделились в Роспотребнадзоре.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

С хинди название напитка переводится как «чай со специями». С древних времён основным поставщиком специй в мире была Южная Индия, а по цене они были сопоставимы с золотом. А сегодня пряности и специи стали обязательным элементом любого индийского блюда. И чай не стал исключением.

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Основа напитка — собственно чай. Он может быть любым, но лучше использовать чёрный листовой, чтобы не перебивать вкус остальных компонентов.

Следующий обязательный ингредиент — подсластитель. И тут дело вкуса: можно добавить сахар, сахарозаменитель, мёд, сгущённое молоко. К тому же обязательно добавлять цельное молоко.

Но это основа. А придают чаю удивительный вкус и аромат, конечно же, специи. Чаще всего для масалы используют корицу, имбирь, гвоздику, кардамон, мускатный орех, шафран, чёрный перец и перец чили. Но возможны самые разные сочетания специй.

Помимо своего вкуса, у масалы есть ещё и масса плюсов для здоровья. Ингредиенты активизируют все процессы: нормализуют пищеварение, стимулируют деятельность головного мозга, улучшают кровообращение и обмен веществ. Так что если хочется «взбодрить» организм без кофе, то можно сделать отличную альтернативу. К тому же чай отлично согревает, что особенно актуально зимой.

Как приготовить масалу

Если у вас есть готовая смесь для масалы, то ополосните заварочный чайник кипятком, насыпьте туда чёрный чай со специями (примерно 2 г на одну чашку и по 1 г на каждую дополнительную). Нагрейте воду до 90–95 градусов и залейте чайные листья. Дайте настояться в течение 5 минут, перемешайте. Налейте в чашки, добавьте сахар и горячее молоко.

А если готовой смеси нет, то её можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится: 3 чайные ложки чёрного листового чая, 0,5 л молока, сахар и специи (корень имбиря, корица, кардамон, гвоздика, душистый перец).