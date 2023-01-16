Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
-1° в 
USD 67.57EUR 73.11
Войти в почту
57 минут назад

Привет из Индии. Россиянам раскрыли рецепт идеального зимнего чая

Секрет Фирмы

Зимой и поздней осенью хочется согреться, выпив чашку горячего ароматного чая. В последнее время всё чаще на слуху чай масала. А ведь этот напиток — многовековая визитная карточка Индии. Попробовав его впервые, большинство влюбляется в его терпкий вкус и божественно-пряный аромат. При этом рецепт его довольно прост, поделились в Роспотребнадзоре.

Россиянам раскрыли рецепт идеального зимнего чая
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

С хинди название напитка переводится как «чай со специями». С древних времён основным поставщиком специй в мире была Южная Индия, а по цене они были сопоставимы с золотом. А сегодня пряности и специи стали обязательным элементом любого индийского блюда. И чай не стал исключением.

Видео дня

Основа напитка — собственно чай. Он может быть любым, но лучше использовать чёрный листовой, чтобы не перебивать вкус остальных компонентов.

Следующий обязательный ингредиент — подсластитель. И тут дело вкуса: можно добавить сахар, сахарозаменитель, мёд, сгущённое молоко. К тому же обязательно добавлять цельное молоко.

Но это основа. А придают чаю удивительный вкус и аромат, конечно же, специи. Чаще всего для масалы используют корицу, имбирь, гвоздику, кардамон, мускатный орех, шафран, чёрный перец и перец чили. Но возможны самые разные сочетания специй.

Помимо своего вкуса, у масалы есть ещё и масса плюсов для здоровья. Ингредиенты активизируют все процессы: нормализуют пищеварение, стимулируют деятельность головного мозга, улучшают кровообращение и обмен веществ. Так что если хочется «взбодрить» организм без кофе, то можно сделать отличную альтернативу. К тому же чай отлично согревает, что особенно актуально зимой.

Как приготовить масалу

Если у вас есть готовая смесь для масалы, то ополосните заварочный чайник кипятком, насыпьте туда чёрный чай со специями (примерно 2 г на одну чашку и по 1 г на каждую дополнительную). Нагрейте воду до 90–95 градусов и залейте чайные листья. Дайте настояться в течение 5 минут, перемешайте. Налейте в чашки, добавьте сахар и горячее молоко.

А если готовой смеси нет, то её можно сделать самостоятельно. Для этого вам понадобится: 3 чайные ложки чёрного листового чая, 0,5 л молока, сахар и специи (корень имбиря, корица, кардамон, гвоздика, душистый перец).

Измельчите все специи. Поставьте кастрюлю на плиту, влейте молоко, добавьте чай и сахар. Когда начнёт закипать, добавьте специи. Помешивая, варите на медленном огне около пяти минут. Выключите плиту и оставьте напиток под крышкой ещё на некоторое время. Процедите масалу и разлейте по чашкам.

Еда,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители