Врач назвал главные правила «постпраздничного» меню

В период новогодних каникул не только на нашу пищеварительную систему, но и на организм в целом всегда серьезно увеличивается нагрузка. Поэтому после праздников необходимо устроить разгрузочные дни и включить в рацион определенные продукты, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Ольга Александрова .

«После обильных застолий стоит пересмотреть рацион и есть меньше обычного — на тарелке должна быть примерно половина вашей обычной порции. В перерывах между приемами пищи пейте как можно больше чистой воды: это поможет организму быстрее восстановиться», — советует врач.

А вот полуфабрикаты, продукты с большим количеством сахара и жирные продукты необходимо исключить, ведь это может влиять не только на ЖКТ, но и на ваше самочувствие в целом: «Колбасы, копчености, торты, сладости, магазинные соусы, газированные напитки и соки, шашлык, жирное мясо, сало — эти и другие продукты повышают нагрузку на организм и лучше от них отказаться. Так, сахар повышает общее воспаление и будет приводить к постоянному чувству усталости».