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44 минуты назад

Спасаем желудок: врач назвал главные правила «постпраздничного» меню

WomanHit.ru

После новогодних застолий наш организм нуждается в восстановлении.

Врач назвал главные правила «постпраздничного» меню
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

В период новогодних каникул не только на нашу пищеварительную систему, но и на организм в целом всегда серьезно увеличивается нагрузка. Поэтому после праздников необходимо устроить разгрузочные дни и включить в рацион определенные продукты, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт Ольга Александрова.

«После обильных застолий стоит пересмотреть рацион и есть меньше обычного — на тарелке должна быть примерно половина вашей обычной порции. В перерывах между приемами пищи пейте как можно больше чистой воды: это поможет организму быстрее восстановиться», — советует врач.

В «постпраздничный» рацион, по словам специалиста, обязательно нужно включить нежирный творог, каши, бананы, приготовленные на пару или тушеные овощи.

«Они положительно влияют на желудок и пищеварение в целом, снимают нагрузку с организма, нежирная еда поможет быстро привести ЖКТ в норму», — объяснила Александрова.

А вот полуфабрикаты, продукты с большим количеством сахара и жирные продукты необходимо исключить, ведь это может влиять не только на ЖКТ, но и на ваше самочувствие в целом: «Колбасы, копчености, торты, сладости, магазинные соусы, газированные напитки и соки, шашлык, жирное мясо, сало — эти и другие продукты повышают нагрузку на организм и лучше от них отказаться. Так, сахар повышает общее воспаление и будет приводить к постоянному чувству усталости».

Еда,Ольга Александрова,
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