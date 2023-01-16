Диетолог назвала лучший способ хранить ягоды и фрукты

Витамины в таблетках — это, конечно, хорошо, но ведь гораздо полезнее и вкуснее получать их из натуральных продуктов. Летом с этим особо нет проблем — свежие фрукты и ягоды доступны. А вот всё остальное время надо придумывать, где брать натуральные витамины. Один из вариантов — подготовить сани летом, то есть запастись фруктами и ягодами заранее. Но как их хранить? Об этом рассказала диетолог Наталия Гридина.

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Можно, конечно, воспользоваться бабушкиным способом и наварить варенья. Только вот долгая термическая обработка вкупе с ударными дозами сахара не оставит ничего от полезных свойств ягод и фруктов.

Ещё один вариант — засушить. Но сушка тоже оставляет свой след на уровне полезности. Например, концентрация витамина С в этом случае снизится наполовину.

К счастью, среди всех способов термической обработки нашёлся самый щадящий — это заморозка. При обычной заморозке тот же витамин С сокращается примерно на 10–15%, рассказала диетолог «Лайфу».

А при шоковой заморозке качество витаминов и микроэлементов в ягодах и фруктах никак не ухудшается. Так что если вы решите следующую зиму прожить на натуральных витаминах — освобождайте место в морозилке.