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1 час назад

Куриные котлеты без яиц — простой и вкусный пошаговый рецепт с фото от шеф-повара

Чемпионат.com

Понятный состав и простой способ приготовления.

Куриные котлеты без яиц — пошаговый рецепт от шеф-повара
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Куриные котлеты отлично подойдут тем, кто придерживается правильного питания: они менее калорийны, чем ряд других продуктов, а также полезны для желудка, особенно в ситуациях, когда людям рекомендована мягкая измельчённая пища, например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

"Приготовить полуфабрикат в домашних условиях довольно просто. К тому же вы точно будете знать состав котлет", - Евгений Мясников, шеф-повар, автор канала о еде "Кострище".

Ингредиенты

  • куриная грудка без кожи — 1 шт.;
  • окорочка без кожи — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1 средняя луковица;
  • масло сливочное: 100 г;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление

Шаг 1.

Отделить мясо от кости.

Шаг 2.

Все продукты, кроме масла, пропустить через мясорубку.

Шаг 3.

Добавить соль и перец, перемешать и тщательно отбить фарш, накрыть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 30 минут.

Шаг 4.

Сливочное масло комнатной температуры добавить в остудившийся фарш, тщательно перемешать и ещё раз отбить.

Совет: фарш желательно отбить два раза, чтобы он напитался кислородом и стал более воздушным.

Шаг 5.

Сформировать котлеты и убрать в морозилку или приготовить сразу привычным для вас способом (например, на пару или в духовке).

Совет: замораживать котлеты нужно так, чтобы они между собой не соприкасались, иначе их сложно будет разделить перед приготовлением и они потеряют форму.

Еда,Евгений Мясников,
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