Куриные котлеты без яиц — пошаговый рецепт от шеф-повара

Понятный состав и простой способ приготовления.
Куриные котлеты отлично подойдут тем, кто придерживается правильного питания: они менее калорийны, чем ряд других продуктов, а также полезны для желудка, особенно в ситуациях, когда людям рекомендована мягкая измельчённая пища, например, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.
"Приготовить полуфабрикат в домашних условиях довольно просто. К тому же вы точно будете знать состав котлет", - Евгений Мясников, шеф-повар, автор канала о еде "Кострище".
Шаг 1.
Отделить мясо от кости.
Шаг 2.
Все продукты, кроме масла, пропустить через мясорубку.
Шаг 3.
Добавить соль и перец, перемешать и тщательно отбить фарш, накрыть пищевой плёнкой и убрать в холодильник на 30 минут.
Шаг 4.
Сливочное масло комнатной температуры добавить в остудившийся фарш, тщательно перемешать и ещё раз отбить.
Совет: фарш желательно отбить два раза, чтобы он напитался кислородом и стал более воздушным.
Шаг 5.
Сформировать котлеты и убрать в морозилку или приготовить сразу привычным для вас способом (например, на пару или в духовке).
Совет: замораживать котлеты нужно так, чтобы они между собой не соприкасались, иначе их сложно будет разделить перед приготовлением и они потеряют форму.