Россиян предупредили о изжоге при употреблении кофе натощак

Кофе ускоряет метаболизм и дарит заряд бодрости по утрам. Однако употребление этого напитка натощак может нанести вред организму.
Наиболее вреден кофе для желудка. Врачи объясняют это тем, что входящий в состав напитка кофеин стимулирует выработку гормона гастрина, действие которого провоцирует выделение соляной кислоты. Из-за воздействия кофе также ослабляется сфинктер, разделяющий желудок и пищевод, в результате чего может возникнуть кислотный рефлюкс или изжога.
Также специалисты предупреждают, что кофеин влияет на выработку «гормона стресса» кортизола, что способно ухудшить самочувствие человека. Однако это последствие носит временный характер без долгосрочных проблем для здоровья, передает Live24.ru.