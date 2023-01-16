Россиян предупредили о изжоге при употреблении кофе натощак

Кофе ускоряет метаболизм и дарит заряд бодрости по утрам. Однако употребление этого напитка натощак может нанести вред организму.

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Наиболее вреден кофе для желудка. Врачи объясняют это тем, что входящий в состав напитка кофеин стимулирует выработку гормона гастрина, действие которого провоцирует выделение соляной кислоты. Из-за воздействия кофе также ослабляется сфинктер, разделяющий желудок и пищевод, в результате чего может возникнуть кислотный рефлюкс или изжога.