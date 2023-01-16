Как быстро засолить форель в домашних условиях: пошаговый рецепт

Главный секрет успеха – качественная и максимально свежая рыба. Остальное – дело техники.
«Рамблер» рассказывает, как засолить форель в домашних условиях, чтобы получилось вкусно, полезно и красиво.
То, что можно поручить профессионалам, действительно не стоит брать в свои руки, если хочешь получить быстрый и качественный результат. Но когда дело касается засолки форели, этим лучше заняться самому. Почему? Все просто. Когда вы покупаете готовую рыбу, вы можете лишь полагаться на добросовестность производителя. Возможно, придется перепробовать несколько вариантов, прежде чем найдете идеальный для вас вкус. Когда вы засаливаете рыбу самостоятельно, вы сами выбираете способ засолки и определяете количество соли, сахара и других ингредиентов. Главное – выбрать хорошую рыбу.
Кстати, еще один плюс – вам может попасться рыба с икрой!
Конечно, свежую форель можно купить только непосредственно на месте вылова. Если живете далеко от таких мест, то ваш выбор – свежемороженная рыба. Осмотрите внимательно тушку, кожа должна быть блестящей, глаза ясными, не мутными. Если хотите, чтобы рыба была с икрой, нужно выбирать взрослую самку весом не менее двух килограммов и длиной не короче 30 сантиметров.
Как отличить самку от самца:
Также при покупке стоит уточнить у продавца, когда рыба была выловлена. Шансы найти рыбу с икрой повышаются, если это было сделано во второй половине осени. Внимательно осмотрите брюшко, оно должно быть плотным и полным. Недобросовестные продавцы могут делать надрезы и удалять икру.
На самом деле этот способ подойдет для любых замороженных продуктов. Если вы хотите сохранить цвет, форму и текстуру, размораживать рыбу нужно постепенно. Для этого переложите тушку из морозилки в холодильник и ждите. Недопустимо размораживать под горячей водой, в микроволновой печи и даже просто в раковине. Еще одна причина, почему размораживать продукты нужно в холодильнике, - так вы предотвращаете рост бактерий. При комнатной температуре бактерии начинают активно размножаться, даже если внутри еще не успеет разморозиться.
Итак, вы выбрали рыбу и правильно ее разморозили. Осталось засолить. Самый простой способ засолки с использованием всего двух ингредиентов.
Такую рыбу можно хранить в холодильнике не больше трех-четырех дней. Если чувствуете, что съесть не успеваете, заморозьте рыбу. Слабосоленая форель может храниться в морозилке месяц без потери вкусовых качеств.
На самом деле солить форель можно самыми разными способами. Например, приготовив из соли и сахара рассол. Пропорция такая: на 0,5 литра воды нужно взять три столовые ложки крупной соли и одну столовую ложку сахара.