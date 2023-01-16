Как быстро засолить форель в домашних условиях: пошаговый рецепт

Главный секрет успеха – качественная и максимально свежая рыба. Остальное – дело техники.

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«Рамблер» рассказывает, как засолить форель в домашних условиях, чтобы получилось вкусно, полезно и красиво.

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Почему лучше солить форель самостоятельно

То, что можно поручить профессионалам, действительно не стоит брать в свои руки, если хочешь получить быстрый и качественный результат. Но когда дело касается засолки форели, этим лучше заняться самому. Почему? Все просто. Когда вы покупаете готовую рыбу, вы можете лишь полагаться на добросовестность производителя. Возможно, придется перепробовать несколько вариантов, прежде чем найдете идеальный для вас вкус. Когда вы засаливаете рыбу самостоятельно, вы сами выбираете способ засолки и определяете количество соли, сахара и других ингредиентов. Главное – выбрать хорошую рыбу.

Кстати, еще один плюс – вам может попасться рыба с икрой!

Как правильно выбрать форель для засолки

Конечно, свежую форель можно купить только непосредственно на месте вылова. Если живете далеко от таких мест, то ваш выбор – свежемороженная рыба. Осмотрите внимательно тушку, кожа должна быть блестящей, глаза ясными, не мутными. Если хотите, чтобы рыба была с икрой, нужно выбирать взрослую самку весом не менее двух килограммов и длиной не короче 30 сантиметров.

Как отличить самку от самца:

Голова – небольшая и округлая, у самцов голова больше относительно тела и более угловатой формы,

Клык – у самцов на нижней губе есть вырост, который называют клыком, у самок такого нет и зубов в целом меньше,

Спинка – у самок более ровная, а у самцов округлая,

Окрас – у самцов более яркий, у самок бледный.

Также при покупке стоит уточнить у продавца, когда рыба была выловлена. Шансы найти рыбу с икрой повышаются, если это было сделано во второй половине осени. Внимательно осмотрите брюшко, оно должно быть плотным и полным. Недобросовестные продавцы могут делать надрезы и удалять икру.

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Как правильно размораживать форель

На самом деле этот способ подойдет для любых замороженных продуктов. Если вы хотите сохранить цвет, форму и текстуру, размораживать рыбу нужно постепенно. Для этого переложите тушку из морозилки в холодильник и ждите. Недопустимо размораживать под горячей водой, в микроволновой печи и даже просто в раковине. Еще одна причина, почему размораживать продукты нужно в холодильнике, - так вы предотвращаете рост бактерий. При комнатной температуре бактерии начинают активно размножаться, даже если внутри еще не успеет разморозиться.

Сухой способ засолки форели

Итак, вы выбрали рыбу и правильно ее разморозили. Осталось засолить. Самый простой способ засолки с использованием всего двух ингредиентов.

Ингредиенты

Соль – 2 столовые ложки

Сахар – 1 столовая ложка

Форель – два филе по 500 граммов

Приготовление

Смешайте соль и сахар в миске. Важный момент: соль должна быть крупная. Так рыба будет просаливаться более медленно и равномерно. Примерно треть засолочной смеси рассыпьте по форме, в которой будете засаливать форель. Затем выложите первое филе кожей вниз. Присыпьте оставшейся смесью соли и сахара. Сверху положите второе филе, на этот раз кожей вверх. Затяните форму пленкой и оставьте на один-два часа. Не забудьте за это время перевернуть оба филе так, чтобы верхнее оказалось внизу также кожей вниз. Промойте рыбу под прохладной водой, промакните бумажными салфетками и уберите в холодильник.

Такую рыбу можно хранить в холодильнике не больше трех-четырех дней. Если чувствуете, что съесть не успеваете, заморозьте рыбу. Слабосоленая форель может храниться в морозилке месяц без потери вкусовых качеств.

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Другие способы засолки

На самом деле солить форель можно самыми разными способами. Например, приготовив из соли и сахара рассол. Пропорция такая: на 0,5 литра воды нужно взять три столовые ложки крупной соли и одну столовую ложку сахара.

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