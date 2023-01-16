Чем полезен перец чили и сколько его можно съесть

Перец чили — любимец у поваров. Он улучшает аппетит и содержит гормоны счастья эндорфины, поэтому, несмотря на остроту, блюда с ним хочется есть снова и снова. Однако добавлять этот перец в еду — не только удачный маркетинговый ход. Он на самом деле очень полезный, если знать меру. Подробнее о продукте, который перекочевал в наш рацион из Латинской Америки, рассказали в Роспотребнадзоре.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Своей остротой перец чили обязан веществу капсаицину. Вопреки расхожему мнению, самые острые в нём не семена, а пористый белый слой внутри. Жгучесть понадобилась растению для безопасности — чтобы его не ели животные.

Люди полюбили этот перец за его полезные свойства. Он стимулирует кровообращение, активизирует обмен веществ и мозговую деятельность, снижает давление, укрепляет иммунитет и повышает устойчивость к стрессу.

В составе чили есть кверцетин, который помогает защищать сосуды от плохого холестерина. И вообще, учёные считают, что употребление чили продлевает жизнь.

Кстати, перец чили — диетический продукт. В 100 г всего 40 ккал и минимум жиров — всего 0,2 грамма. При этом в нём полно витаминов и минералов: витамин A, витамины группы B, C, E, K и PP, калий, кальций, магний, натрий, фосфор и железо.

Даже при таком шикарном составе есть чили можно не всем. Он может быть опасен для желудка и желчного пузыря. Также на него может быть аллергическая реакция.

Но, даже если противопоказаний нет, есть острый перец килограммами не стоит. Вообще, лучше не есть больше 15 граммов чили в день. Просто добавляйте его в пищу, чтобы вкус блюд был более ярким.