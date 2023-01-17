Эндокринолог рассказала об антивозрастной ягоде для пожилых

"Клюква – прекрасная ягода, поскольку это мощнейший антиоксидантный продукт. В ней очень много витамина C. Это витамин-антиэйдж, то есть средство, направленное на предотвращение преждевременного старения клеток", – подчеркнула эксперт.

Кроме того, витамин C помогает снизить воспалительные процессы во всем организме. Также клюква – хороший источник растворимой и нерастворимой клетчатки, которая является питательной средой для бактерий в кишечнике и помогает поддерживать баланс микробиоты.

"Что микробиота делает в ответ: она вырабатывает метаболиты, продукты своей жизнедеятельности, которые оказывают положительное влияние абсолютно на весь организм. Центральная нервная система, работа кишечника, передача нервного импульса – все будет зависеть от деятельности, разнообразия микробиоты, которая будет поддерживаться, если мы даем достаточное количество клетчатки клюквы", – указала специалист.

По возможности лучше употреблять свежую клюкву. Также можно заваривать некрепкие морсы без добавления сахара и меда или есть ягоду в сушеном виде, советует эксперт. Вместе с тем Лазуренко не рекомендует употреблять клюкву при проблемах с ЖКТ. Поскольку ягода сама по себе кислая, она будет раздражать стенку желудка и вызывать болевые ощущения. Кроме того, провоцировать воспалительный процесс и усиливать те воспаления, которые уже имеются в организме.