Диетолог рассказала о пользе помидоров в различном виде

Врачи не устают говорить о пользе овощей и зелени — они и для кишечника, и для сердца с сосудами полезны, и организм полезными микроэлементами напитают, и набрать вес не дадут. Это всё можно сказать и про помидоры. Правда, это далеко не весь перечень их полезных свойств. Подробнее о них рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, помидоры помогут улучшить работу кишечника, а значит — и укрепят иммунитет.

Также они эффективны для профилактики онкологических заболеваний. Она объяснила, что помидоры, как и все яркие фрукты и овощи, богаты антиоксидантами и освобождают организм от свободных радикалов.

В частности, томаты содержат ликопин. Эффективность этого антиоксиданта в профилактике онкологии предстательной железы у мужчин уже доказана. Особенно полезно есть помидоры в термически обработанном виде, потому что при нагревании ликопин как раз активизируется.