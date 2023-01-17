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3 часа назад

Диетолог рассказала о пользе помидоров в различном виде

Секрет Фирмы

Врачи не устают говорить о пользе овощей и зелени — они и для кишечника, и для сердца с сосудами полезны, и организм полезными микроэлементами напитают, и набрать вес не дадут. Это всё можно сказать и про помидоры. Правда, это далеко не весь перечень их полезных свойств. Подробнее о них рассказала кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

Диетолог рассказала о пользе помидоров в различном виде
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

По словам специалиста, помидоры помогут улучшить работу кишечника, а значит — и укрепят иммунитет.

Также они эффективны для профилактики онкологических заболеваний. Она объяснила, что помидоры, как и все яркие фрукты и овощи, богаты антиоксидантами и освобождают организм от свободных радикалов.

В частности, томаты содержат ликопин. Эффективность этого антиоксиданта в профилактике онкологии предстательной железы у мужчин уже доказана. Особенно полезно есть помидоры в термически обработанном виде, потому что при нагревании ликопин как раз активизируется.

Кроме того, в томатах много витамина С, полезного в период ОРВИ, а также пищевых волокон, незаменимых для нормальной работы ЖКТ, магния и калия. Ещё помидоры помогают поддерживать водно-солевой баланс, поэтому томатный сок часто предлагают пить при перелётах.

Еда,Дарья Русакова,
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