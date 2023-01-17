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2 часа назад

Врач перечислил продукты, помогающие быстро восстановить печень

Секрет Фирмы

Многодневные новогодние застолья с жареной и жирной пищей, салатами и алкоголем не проходят даром для главного фильтра человеческого организма — печени. После Нового года к врачам выстраиваются очереди из пациентов с жалобами на дискомфорт в правом подреберье. Врач-терапевт Алексей Жито рассказал, какие продукты должны быть в рационе, чтобы печень быстрее восстановилась после праздников.

Врач перечислил продукты, помогающие быстро восстановить печень
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Положительно влияет на печень тыква. Всё благодаря фосфолипидам — они помогают восстанавливаться клеткам печени. Варёная или запечённая тыква ускоряет метаболизм и обладает мочегонным эффектом.

Улучшают ферментативную активность печени вещества, которые есть в составе брокколи и белокочанной капусты. Эти овощи заодно защитят печень от разных токсичных элементов.

Из всех фруктов печень особенно любит грейпфруты. В них много антиоксиданта — нарингенина, который предотвращает воспаление и защищает клетки от повреждений.

Работу печени улучшает природный компонент ресвератрол, которым весьма богат виноград. Он обязательно должен быть в рационе — не зря же его называют «королём антиоксидантов».

Полезен также грецкий орех, причём даже в небольших количествах. Он помогает выводить вредные вещества из организма и насыщает его жирными кислотами омега-3.

Разные приправы тоже помогают печени восстанавливаться. Обратите внимание на богатые полифенолами травы и специи — орегано, шалфей, розмарин, корицу, карри, тмин.

Среди напитков друзья печени — кофе и зелёный чай. Кофе (в разумных количествах, конечно) помогает органу справиться с последствиями неправильного питания и употребления алкоголя. А чай насыщает организм полезными флавоноидами, катехинами и полифенольными соединениями.

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